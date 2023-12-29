MESS, ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

MESS, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla, ücret artışı teklifini revize etti. MESS, 29 Aralık 2023 tarihinde revize ücret artışı teklifini, çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, yüzde 35 olarak verdiği ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından uçtan uca yıllık yaklaşık yüzde 100 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış oldu.

“Ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz”

MESS’ten konuya ilişkin yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz.”

Uzlaşma henüz yok

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “İşveren temsilcisi MESS, İstanbul'da bugün (29 Aralık) gerçekleştirdiğimiz toplantıda; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine birinci 6 ay için daha önce yaptığı yüzde 35 zam teklifini yüzde 50'ye; yine 1 Eylül 2023' ten geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için daha önce yaptığı yüzde 65 lik zam teklifini ise yüzde 80'e çıkardığını tarafımıza iletmiştir.” denildi.

Açıklamda, MESS’in tamamlayıcı sağlık sigortasını kaldırma isteğini yinelediği de belirtildi. Önerilerin reddedildiği belirtilen açıklamada, “Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren talepleri, gerekse yapılan zam tekliflerinin kabul edilemez olması sebebi ile görüşmeyi sonlandırarak masadan kalkmıştır.” ifadesine yer verildi.

Sosyal haklar için ilk yıl için yüzde 150 artış istendi

Toplu sözleşme müzakere aşamasında ücret dışındaki maddelerden önemli bir kısmında uzlaşma sağlanmıştı. Sözleşme, resmi arabulculuk sürecinin ardından uzlaşma sağlanamazsa grev aşamasına gelinecek. Türk Metal Sendikası aralık ayı itibarıyla uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından eylem süreci başlatmıştı.

İşçi sendikası birinci altı ay için toplamda yüzde 119,5’e varan ücret artışı talebiyle masaya oturmuştu. Türk Metal, saatlik ücretin 65 TL’nin altında olanların bu seviyeye çekilmesi (yüzde 2,23), bunun üzerine tüm saat ücretlerine yüzde 80 artış yapılması, 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için saat ücretlerinde 3 TL artış talep edildi. Sosyal haklar için ise ilk yıl için yüzde 150 artış istendi. Toplu sözleşmenin diğer dönemleri için enflasyon + 5 puan istenirken, sosyal haklarda ikinci yıl için, 31 Ağustos itibarıyla oluşan yıllık enflasyon + 10 puanlık artış önerildi.

Metal işkolundaki grup toplu sözleşmesi, çoğu ihracatçı ve çok sayıda büyük firma bulunuyor. Bunlardan 16’sı, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu, 13’ü ise ilk 50 kuruluş arasında yer alıyor.