Milli Parklar yeniden yapılandırıldı, özel bütçeli kuruluş oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Yeni yapıyla, genel müdürlüğü özel bütçeli kuruluş olarak düzenlendi. Yeni tüzel kişilik, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluş olarak çalışacak.

Özel Bütçeli haline gelmesi, bu kamu tüzel kişiliğinin kendisi için bir bütçe oluşturulması ve mevzuat çerçevesinde bu bütçeden gelir elde edip harcayabilmesi ve karar alabilmesi anlamına geliyor. İdari işlemlerin önemli bir kısmında da Bakanlık olur ve izin süreçlerinin dışında karar alma yetkisi kazanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kişisel sosyal medya hesabından bu düzenlemenin organizasyon yapısını güçlendireceği ve doğa korumada hızlı kararlar almasını sağlayacağı yorumunu yaptı.

Ticari faaliyet de bulunuyor, toplam 7.6 milyon hektar alan yönetiliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma faaliyetleri yanında, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, sulak alanlar, yaban hayatı sahaları gibi kanuni olarak özellikli alan ilan edilmiş yerlerin yönetimini yürütüyor.

Bu alanların önemli bir kısmı sınırlı da olsa ticari işlemlere konu durumda. Milli parklar, tabiat parkları vb. bölgelerde sınırlı olarak otel, yeme içme tesisleri vb. yapılaşma da bulunuyor. Genel Müdürlük, kullanım ve ticari faaliyetler dışında ziyaretçi ve diğer hizmetler gibi çeşitli yollardan önemli bir ekonomik faaliyet yürütüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2023 istatistiklerine göre 48 milli park, 266 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı olmak üzere gen korumadan tohum korumaya, sulak alanlara kadar toplam 1724 alan bu kuruluşun yönetimi altında bulunuyor. Bunların toplam alanı 7 milyon 585 bin bin 939 hektarı buluyor. Bunlar içinde milli parklar 909 bin 158 hektar, tabiat parkı 108 bin 36 hektar, tabiat koruma alanı 46 bin 453 hektar büyüklüğe sahip.