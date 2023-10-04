Morgan Stanley faizde 5 puan artış bekliyor

Morgan Stanley, İstanbul ve Ankara'da hükümet yetkilileri, bankacılar, yerel uzmanlar ve ekonomistlerle yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı raporunda, yeni ekonomi ekibi ve daha geleneksel bir politika çerçevesine geçişin makroekonomik istikrar için duyarlılığı ve beklentileri iyileştirdiğini bildirdi. Ancak Morgan Stanley, "Zorluklar devam ediyor" uyarısını da yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ekimde 500 baz puanlık bir faiz artırımı daha bekleyen Morgan Stanley, faiz artırımının kasımda 250 baz puan ile süreceğini öngördü. Yerel seçimlerin süreci yavaşlatabileceğini de belirten Morgan Stanley, mart ayından sonra sıkılaştırmanın devam edeceğini, 2024 ikinci çeyrekte faiz oranının yüzde 40 olacağını tahmin etti.

Morgan Stanley'in raporu şöyle:

"Edindiğimiz izlenim, yeni ekonomi yönetimi ekibinin ve daha geleneksel politikalara yönelmelerinin geniş tabanlı bir desteğe sahip olduğu yönündedir. Seçim sonrası politika ayarlamalarına, ilk sonuçlar olarak dış rezervlerde tabansız bir iyileşme, kredi spreadlerinde önemli bir sıkılaşma ve bankaların ve şirketlerin dış finansmana erişiminde bir iyileşme eşlik etmiştir. TL mevduat ve kredi faizlerindeki önemli artış ve kredi büyümesindeki keskin yavaşlama ile birlikte, yerel şirketlerin döviz talebi azalmış ve iç talep çok güçlü seviyelerden ılımlılık göstererek Türkiye'yi makroekonomik istikrar yolunda ilerletmiştir. Bu arada, yüksek ve kalıcı enflasyon, büyük dış finansman ihtiyaçları ve döviz korumalı mevduat sistemi de dahil olmak üzere karmaşık bir dizi geleneksel olmayan araçla ilgili zorluklar devam etmekte olup, görüşümüze göre sıkılaştırma adımlarının devam etmesini gerektirmektedir.

TCMB'nin enflasyonu öngörülen patikada tutma kararlılığının sinyalini vermesi nedeniyle (şu anda 23 yılsonu için yüzde 33 seviyesinde) ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 35'e yükseltmesini bekliyoruz. Yüksek enflasyon eğilimi ve regülasyonlara olan bağımlılığı azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasım ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 37,5'e yükseltmesini bekliyoruz. Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklere işaret edebilir, ancak mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma öngörüyoruz ve nihai faiz tahminimiz 2024 ikinci çeyrekte yüzde 40"