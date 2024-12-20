Morgan Stanley TCMB’den beklediği faiz indirim oranını açıkladı

Morgan Stanley, "TCMB'nin son iletişimini göz önünde bulundurarak, faiz indirimlerinin 200 baz puanlık bir indirimle başlamasını bekliyoruz" dedi.

Bununla birlikte asgari ücrete ilişkin belirsizlik devam ettiği için risklerin daha küçük bir indirim yönünde çarpık olduğunu düşündüklerini de belirten Morgan Stanley, “İleriye dönük yönlendirmenin sıkı bir duruşa işaret etmesini bekliyoruz. Daha yüksek reel faizler dövizi desteklemeye devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

Gelecek veriler önemli

"Aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indiriminin ardından 1Ç25'e kadar iki 200 baz puanlık indirim daha yapılarak mart ayında yüzde 44'lük bir politika faizine ulaşılmasının bu yönlendirmeyle uyumlu olabileceğini düşünüyoruz" diyen Morgan Stanley, "Zira manşet enflasyonun mart ayına kadar yüzde 39'a gerileyeceğini görüyoruz- bu da 2025 ilk çeyrekte yaklaşık 5 puanlık bir ex-post reel politika faizi ortalamasına işaret ediyor. Reel oranın bu seviyelerinin yeterince sıkı olup olmadığı, gelecek veriler tarafından belirlenecek" dedi.

Morgan Stanley, "Yeni yılda asgari ücret ve yönetilen fiyat artışlarına ilişkin süregelen belirsizlik göz önüne alındığında, risklerin şu anda hesaba kattığımızdan daha küçük veya daha az indirime doğru eğimli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini de kullandı.