Motorine büyük zam geliyor, tarih verildi (Güncel akaryakıt fiyatları)
Motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışının ardından bir zam haberi daha geldi. 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzine de 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti. Peki, 27 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyayı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,62 TL'ye yükselecek.
Benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, benzine de 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,19 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,97 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,16 TL