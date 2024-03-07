Muayene edilen 12,5 milyon araçtan sadece 241 bin 470'i kusursuz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 313 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, geçen yıl 12 milyon 458 bin 643 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 8 milyon 847 bin 875'inin hafif kusurlu, 3 milyon 220 bin 984'ünün ağır kusurlu, 148 bin 314'ünün emniyetsiz, 241 bin 470'inin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle: