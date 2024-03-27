New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalarak 39.282,33 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.203,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kayıpla 16.315,70 puana indi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise martta aylık 0,1 puan azalışla 104,7'ye düştü.
Fed yetkilileri takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların karışık sinyaller vermesi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 58'e geriledi.
Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verisinin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti.
Öte yandan, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasına çarptırılan ve kaynak arayışında olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri ilk işlem gününün açılışından yüzde 50'nin üzerinde değer kazanmasının ardından günü yüzde 16,1'lik yükselişle tamamladı.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise Çin'deki iPhone sevkiyatlarının şubat ayında yıllık yaklaşık yüzde 33 düştüğüne dair haberlerin ardından yüzde 1'e yakın değer kaybetti.