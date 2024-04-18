New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 37.753,31 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 5.022,21 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 15.683,37 puana geriledi.

Yatırımcılar, ilk çeyrek şirket bilançolarında ekonominin gidişatına ve faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipuçları ararken pay piyasaları, günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, beklenenden güçlü gelen perakende satış, enflasyon ve istihdam verilerinin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerine dair beklentilerini azaltmalarına neden olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin de bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeleri desteklediğini belirten analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlama ihtimalinin öne çıktığını kaydetti.

Bankanın bugün yayımladığı Bej Kitap raporunda da ülkedeki genel ekonomik faaliyetin, şubat sonundan bu yana "hafif" artış kaydettiği bildirildi.

Ekonomik görünümün ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğu belirtilen raporda, birkaç bölgede hem girdi hem de çıktı fiyatlarında kısa vadeli enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler algılandığı aktarıldı.

Kurumsal tarafta, bugün finansal sonuçlarını açıklayan US Bancorp'un hisseleri yüzde 4'e yakın, Hollandalı ASML Holding'in hisseleri yüzde 7 geriledi.

Çip şirketlerinden ARM'ın hisseleri yüzde 12 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.