Norveçli Agalas, Sefine Tersanesi’ne kablo gemisi siparişi verdi

Kablo şirketi Cecon Contracting ve iki balıkçılık grubunun desteklediği Norveçli Agalas, çift yakıtlı metanolle çalışan gemiyi 2025'in ilk çeyreğinde Altınova/Yalova’da bulunan Sefine Tersanesi'nden teslim alacak. NSK Ship Design tarafından geliştirilen gemi 99 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde. 70 tonluk vince sahip gemi 3 bin 300 tona kadar kablo taşıma kapasitesine sahip olacak. 1.020 m2 açık güvertesi ve 100 kişiye kadar konaklama kapasitesi bulunacak.

Henüz bir ismi olmayan ve fiber optik denizaltı hatları kuracak geminin zararlı emisyonlarda önemli bir azalma elde edeceği bildirilirken, kablo döşemediği zamanlarda hafif inşaat ve kablo onarımı da dâhil olmak üzere açık deniz endüstrisinin diğer sektörlerinde faaliyet gösterebilecek. Sözleşmenin bedeline ilişkin ise açıklama yapılmadı.