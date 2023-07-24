'Önce deprem ve sel sonra ek vergiler ekonomiye sekte vurdu'

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın şubat aylarında büyük bir deprem ve sel afetine maruz kaldığını anımsatarak sözlerine başlayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, bölgelerinde deprem afetinin etkilerinin henüz atlamamışken hükümet tarafından uygulanan sıkı para politikalarının iş dünyasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından son olarak akaryakıttaki ÖTV artışından kaynaklan yeni zam zincirinin tüm ham madde ve yarı mamul fiyatlarına yansıdığını belirten Mehmet Yetim, bölge sanayicisinin üretimde ve büyüme yatırımlarında temkinli davranmaya başladığını aktardı. Bölgeye yönelik yeni teşvik ve destekleme mekanizmaları kurulmazsa ticaretin ve sanayi üretiminin daralacağı uyarısında bulunan Başkan Yetim, “Kentimizde genç nüfus oranımız çok yüksek seviyelerde. Ekonominin daralmasıyla işsizlik oranlarımızın yükselmesinden endişe ediyoruz. Hükümetimizden bir an önce, deprem bölgesindeki illerde faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir takım teşvik uygulamaları talep ediyoruz. Ülkemiz ve kentimiz zor bir süreçten geçiyor. Bu kriz süreci atlatmak için tüm ekonomi paydaşları el ele verip birbirinin önünü açmalıdır. Çünkü krizden çıkış ancak iş dünyasının yatırımlarını, üretimini ve istihdamını artırmasıyla sağlanabilir” dedi.

Mücbir Sebep Uygulaması 1 yıl daha uzatılmalı

Kent sanayicilerinin en önemli taleplerini sıralayan Mehmet Yetim, “İş dünyası devletimizden SGK pirim desteği, vergi muafiyeti desteği bekliyor. Aynı zamanda 31 Temmuz 2023 tarihinde sonra erecek olan ‘Mücbir Sebep Hali’ uygulamasının en az 1 yıl süreyle uzatılmasını talep ediyor. İşsizlik oranlarımızın azaltılması için bölge sanayicilerimizin ve KOBİ’lerin insan kaynağı ihtiyacına uygun olarak mesleki eğitim programlarının altyapıları geliştirilmeli. Ayrıca kentimizde yaşanan yüksek hava sıcaklıkları beraberinde sık sık elektrik kesintilerini meydana getiriyor. Özellikle sanayi bölgelerimizdeki yaşanan elektrik kesintileri firmalarımızın üretim programlarını sekteye uğratıyor. Bölgemizdeki elektrik altyapısının yüksek hava sıcaklıklarına uygun hale dönüştürülmesi lazım” diye konuştu.

Finansa erişim kolaylaştırılmazsa yeni fabrika yatırımları yavaşlar

Bölge sanayicilerinin en önemli sorunlarından birisinin de finans kaynaklarına erişememe olduğunu kaydeden ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “Kentimiz bankalar tarafından riskli bölge kapsamına alındı. İş insanlarımız kredi kaynaklarına ulaşamıyorlar. Kredi ödeme oranlarında Türkiye’nin en sağlam illeri arasındayız. 2022 yılında şehrimizde alınan 45 milyar TL’lik krediden sadece 300 milyon TL’si geri dönmedi. Geri dönüşü olmayan kredi oranımız yüzde 1 bile olmamasına rağmen bölgemiz risk bölgesi

kapsamına alındı. Bir an önce risk bölgesinden çıkarılmamız gerekiyor. Eğer finansman kaynaklarına erişim problemimiz devam ederse bölgemizdeki yatırımlarda önemli tıkanıklıklar meydana gelecek. En önemlisi şuanda yaklaşık 580 yatırımcımız sanayi arsa tahsisi bekliyor. Valiliğimizin koordinasyonunda yürüttüğümüz yeni sanayi parsel üretme çalışmalarında sona geldik. Bu yeni sanayi alanları etaplar halinde kentimiz sanayicilerine kazandırılacak. Ancak bu sürece kadar finansa erişim kolaylaştırılmazsa yeni fabrika yatırımları hızlı ilerlemeyecek.”