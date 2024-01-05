Önemli olan reel faiz, rekabete hazırlanan yatırımını yapsın

Handan Sema CEYLAN



TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, küresel ekonominin 2025’te toparlanmış olacağını, rekabet ortamının kızışacağını belirterek, “Üretken büyüme stratejisini hazırlayan, yeni pazar anlaşmalarını yapan, satın alma ve yatırımlarına odaklanan şirketler kazanır” dedi. Leblebici, bunu sağlayacak borçlanma için önemli olanın reel faiz olduğu vurgusunu yaptı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, küresel rekabetin kızışacağı 2025 yılına hazırlık yapmak isteyen şirketlerin 2024’te stratejik adımlarını atmaları gerektiğini anlatarak, yatırım ve satın almalarda önemli olanın reel faiz olduğuna dikkat çekti. Leblebici, “Enflasyon göze alındığında piyasadaki reel faiz borçlanılabilecek düzeyde. 2024, küresel rekabetin kızışacağı 2025-2026’ya hazırlık yılı olarak görülmeli” diye konuştu.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “2024 bence tekrar büyüme ve verimlilik senesi” diyerek, “Global ortağımız BNP Paribas ile de paylaşıyorum. 2024, ‘üretken büyüme stratejisi senesi’ olmalı. İş insanlarımızla konuşurken, reel sektörle bir araya geldiğimizde onlara da öneriyorum. Aslında fırsatlar var. Üretken büyüme stratejisini yapan kazanacak. 2024-2025’te şirket alacaklarsa alsınlar, büyüme planları varsa harekete geçsinler, çünkü bunları yapmazlarsa, 2025’te dünyada bunları yapmış olanlarla rekabet edemeyecekler. 2025 ve 2026’da rekabet daha zor olacak. 2025’te dünya kendini toparlamış olacak. Buna hazırlık yapan, yeni pazar bağlantılarını şimdiden kuran kazanır” şeklinde konuştu.

Hem yurt içinde hem yurtdışında satınalma dönemi

Şirketlerin artık sadece iç pazarda ve yurtdışında alıştıkları pazarlara satış yapması döneminin bittiğini kaydeden Leblebici, “Tekrar tekrar yeni pazar peşinde koşmak lazım. Devletin de Eximbank kredileriyle bu hareketi desteklemesi kolektif bir ivme yaratır. Firmalar, özetle sadece bulunduğu hatta değil o hattın genişlemesine bakacaklar. Bir de satınalmalar göreceğiz. Türk şirketleri yurt dışında satınalmalar yapacaklar. Eğer yurt içinde de üreten büyüme olursa yurtdışından da pek çok firma tekrar Türkiye’de büyüme iştahına girebilir. Biz de banka olarak yurtdışında şirket almak isteyeni de, içerde satınalma yapmak isteyeni de destekleriz” diye konuştu.

“2025'te enflasyon 20'lerde olur"

Önemli olan 'reel faiz' vurgusunu yapan Leblebici, “Kontrolsüz negatif reel faiz enflasyona sebep oluyor. Önemli olan dengeyi bulabilmek. 2024'te enflasyonu kontrol altında tutabilecek bir politika uygulanıyor olacak. Bu kontrollü geçiş enflasyonun 2025'te 20’li seviyelere ulaşmasına yardımcı olur, kredi faizleri de bu öngörülebilirlik ne kadar erken oluşursa o zaman aşağı gelir” dedi.

“Dış risklere bakıyoruz”

Büyüme ile ilgili öngörülerini paylaşan Leblebici, “Yüzde 2,5- 3 arası bir büyüme bekliyorum. Daralma olmaz. Yüzde 3’ün de iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü makro denge açısından kaliteli bir büyüme getirecektir” şeklinde konuştu. Leblebici, “Sendikasyonlar da iyi gidiyor. Birinci önceliğimiz büyümek. Daha çok yurt dışı finansman geleceğini düşünüyoruz. Ona göre planımız var. Jeopolitik riskler yüzünden problem çıkarsa ‘B Planı’ yapmak lazım. Onun için iç risklere değil, dış alem risklerine bakıyoruz. Orada da çok risk görmüyoruz” diye konuştu.

“İYİ BİR BANKAYIZ, BU BİZİM KARAKTERİMİZ”

TEB olarak ön plana çıkarmak istediğimiz özellikle iki yön var. Biri girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, diğeri de bu ekosistemde özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi. Biz ‘iyi bir banka olmak’ için çalışıyoruz. Çalışanına iyi, müşterisine iyi, toplumuna iyi… İyi bir ortam sağlayarak çalışanlarımızın gelişmesini destekliyoruz. Müşterilerimiz için yurtdışında kimsenin yapamadığı örnek işler yapıyoruz. Her insan gibi her bankanın da bir karakteri olmalı. Biz ‘iyi’ bir bankayız, bu bizim karakterimiz.

HEDEF KREDİDE YÜZDE 50’Yİ AŞAN BÜYÜME

Kredide TEB’in hedefinin sektörün üzerinde büyümek olduğunu paylaşan Ümit Leblebici, “Sektörün oyuncuları yüzde 35 ila 45 arasında bir büyüme olacağını öngörüyor. Biz bütçemizde yüzde 55’lere yakın pay ayırdık. Hedefimiz yüzde 50’ler” şeklinde konuştu. “2024 yılı Türkiye’nin ihracatı açısından zor geçecek. Rakam olarak belki gerilemeyiz ama aynı yerde kalırız. Nedeni Türkiye değil. Avrupa piyasası hala durgun” diyen Leblebici, şunları söyledi: “Örneğin Amerika’ya ihracat yaparsak bunu aşarız. İhracatta 2025 yılında Türkiye rahat eder. 2024 hazırlık yılı gibi olur, 2025 de bağlantıların yapıldığı sene olur. Rusya-Ukrayna savaşı 2026’ya kalır mı, bilmiyoruz. 2025-2026 yılları iş bağlantılarının yapıldığı bir ortam sağlayabilir. Biz de KOBİ’leri ve ihracatçı şirketleri desteklemek istiyoruz. Yeni pazarlar arayanların daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Onlar için vadeyi açarız.”

LEBLEBİCİ'DEN SATIR BAŞLARI

* Sadece iç piyasaya ve alıştığınız dış zamanı geçti. pazar peşinde

* Banka olarak yurtdışında şirket almak destekleriz, satın alma yapmak isteyeni de ...