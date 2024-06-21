Piyasa katılımcıları, TCMB'nin Haziran'ı da pas geçerek faizi yüzde 50'de tutmasını bekliyor

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumlar 27 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayında faize dokunmayacağını öngördü.

Bloomberg HT'nin 26 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan karara ilişkin beklenti politika faizinin yüzde 50 seviyesinde tutulması yönünde oldu.

Bu ankette 20 kurum da 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı.

Buna göre piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,25 oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

Anket katılımcılar faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 20 kurumdan üçü TCMB'den ilk indirim hamlesini Eylül’de, 10 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor.

2024’te TCMB’den faiz indirimi beklemeyen ise yedi kurum bulunuyor.