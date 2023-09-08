Platin piyasası ısınacak!

Fed’in faiz artışlarının ağırlığını üzerinde hisseden değerli metallerden platin bu yılı yüzde 15 kan kaybıyla geçirdi. Yılın önemli bölümünde fiyatlar 1.100 ila 900 dolar aralığında hareket ederek 925 dolarda takıldı. Ancak pazarda oluşan açık beklentisiyle platin piyasası ısınabilir. Dünya Yatırım Platin Konseyi’nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin raporuna göre platin piyasası bu yıl 1 milyon ons civarında açık verme yolunda ilerliyor. Platinin rekor seviyede açık vermesi beklentisinin temelinde değerli metale güçlü talep korunmasına rağmen arzın kısıtlı kalmaya devam etmesi yatıyor.

TALEBİN BU YIL %27 ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

2023 yılında talebin toplam yüzde 27 artarak 8 milyon 230 bin onsa çıkması bekleniyor. Otomotiv sektöründen gelen talebinin 381 bin ons, endüstriyel talebin 336 bin ons ve yatırım talebinin 386 bin ons artış göstereceği tahmin ediliyor. Mücevher sektöründen gelen talep ise sessizliğini koruyor. XYılın ikinci çeyreğinde toplam talep yüzde 31 artarak 2 milyon 171 bin ons olarak gerçekleşti.

Talep artışı otomotiv sektöründeki tüketimden kaynaklanıyor. Platin katalitik dönüştürücülerde kritik bir element olarak kullanılıyor ve zararlı emisyonları azaltmaya yarıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde platin otomotiv talebi yıllık bazda 136 bin ons yani yüzde 19 artışla 840 bin ons seviyesine yükseldi.

Bu yıl içerisinde cam ve kimyasal üretimlerinde platinin endüstriyel kullanım talebi daha da artmış durumda. Rapora göre ikinci çeyrekte endüstriyel platin talebi da yüzde 12 oranında yükselerek 697 bin ons seviyesine çıktı.

Yatırım amaçlı talep de artışta. Yılın ikinci çeyreğinde platin ETF varlıkları 155 bin ons arttı. Bu artış oranı 2020 yılı üçüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek çeyrek dönemlik artış olurken platin ETF varlıkları bu yılın başından bu yana 196 bin ons seviyesine yükselmiş oldu.

Bar ve sikke yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 azalarak 26 bin ons seviyesine inmiş durumda. Fakat 2023 yılı sonunda bu alandaki talebin yıllık bazda yüzde 45 artışla 326 bin onsa erişeceği öngörülüyor. Bu bar ve metal para yatırımlarında son üç yılda ilk kez büyüme görüleceği anlamına geliyor. Özellikle Japonya’da net pozitif platin yatırımı dikkat çekiyor.

Küresel platin mücevher pazarı kaynaklı talep, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 daralarak 480 bin onsa geriledi. Japonya, Hindistan ve Avrupa’daki büyüme, Çin ve Kuzey Amerika’daki zayıf talebi telafi edemedi.

Fiyatların 1.100 doları kırması mümkün!

Platin fiyatları yılbaşına göre yüzde 15 geride. Güçlü doların yarattığı baskı ve yerüstü stokunun güçlü olması fiyatların bu yıl çoğunlukla 1.100- 900 dolar/ons aralığında dalgalanmasına neden oldu. Dünya Platin Yatırım Konseyi’ne göre kurumsal yatırımcılar platin hakkında olumlu olduğunu, 900- 1.100 modeli sağlam göründüğünden, yatırımcıların alım yapmaktan ürktüğü belirtiliyor. Ancak bunun platinin temel dinamikleriyle uyumlu olmadığı ifade ediliyor. Konsey’e göre daha fazla arz kesintisi ve devam eden stok oluşturma fiyatlara destek olabilir.