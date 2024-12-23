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Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı: Fark tarihi zirvede

Big Mac fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmalarda, Türkiye'nin dünya ortalamasını tarihi bir farkla geçtiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Kara, bu durumu “tarihi zirve” olarak nitelendirerek, ekonomik dengesizliklere dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı: Fark tarihi zirvede
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, 23 Aralık 2024 tarihinde Big Mac Endeksi üzerine çarpıcı bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Big Mac fiyatları açısından Türkiye ile dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirveye ulaşmış durumda" diyerek, Türkiye'nin dünya ortalamasını bu kadar büyük bir farkla geride bırakmasının ilk kez gerçekleştiğine dikkat çekti.

'Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke'

Grafiğe ilişkin değerlendirmede bulunan Kara şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıdaki grafiğe bakıp da “TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir” demek tam doğru değil. “Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu” demek doğru."

Paylaşılan grafikte, Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının 2002 yılından itibaren dünya ortalamasıyla paralel bir seyir izlediği ancak son dönemde hızla artarak rekor seviyelere ulaştığı görülüyor. The Economist'in yayımladığı verilere dayanan grafikte, Türkiye'nin Big Mac fiyatlarının (dolar olarak) dünya ortalamasını belirgin bir şekilde geride bıraktığı açıkça ortaya konmuş.

Big Mac Endeksi'nin ekonomik göstegeler üzerindeki etkisi

Big Mac Endeksi, ülkelerin para birimlerinin gerçek değerini ölçmek için kullanılan gayriresmî bir ekonomik göstergedir. Türkiye'nin dünya ortalamasını bu kadar farkla aşması, sadece fast food fiyatlarını değil, aynı zamanda ülkedeki ekonomik dengesizlikleri de ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu endeksin özellikle Türk lirasının aşırı değer kaybına işaret ettiğini ve alım gücündeki düşüşün göstergesi olduğunu belirtiyor.

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