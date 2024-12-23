Mükellef ‘Dijital Dönüşüm Teknolojileri’ alanında başarısını tescilledi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1996 yılından bu yana düzenlenen ‘Bilişim Hizmet Ödülleri’ sahiplerini buldu. Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, ‘Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yatırımcı/Girişimci Kategorisi’ ödülüne layık görüldü.

“Dijital dönüşüme katkımızın bir göstergesi”

Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, son dönemde Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer aldıktan sonra şimdi de TBD tarafından bu ödüle layık görülmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bu ödül sadece bir başarı değil, aynı zamanda iş dünyasında dijital dönüşümü kolaylaştırma misyonumuza duyulan güvenin bir göstergesi. Mükellef ekibi olarak, teknolojiye olan tutkumuzu güçlü bir vizyonla birleştiriyor ve müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Bu başarıyı mümkün kılan ekibimize ve bizi destekleyen iş ortaklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere doğru hep birlikte kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.”