Yapay zekâ tüketici alışkanlıklarını değiştirdi: Dijital cüzdan kullanımı arttı

iyzico, Dogma Alares ve ETİD iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye E-Ticaret Ekosistemi 2024 Raporu” yayımlandı. Raporda, tüketici alışkanlıklarındaki değişimler, ödeme yöntemleri ve e-ihracattaki artış mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret satış hacmi 2022’de yüzde 111, 2023’te yüzde 133 büyüyerek 1,9 trilyon TL’ye ulaştı. 2024’te ise yüzde 61,7’lik artışla 3 trilyon TL seviyesine çıktı. Bu rakam, Türkiye GSYİH’sının yaklaşık yüzde 6,5’ine denk geliyor.

Yeni rapora göre, 2023’te yüzde 87 büyüyen ortalama sepet tutarı, 2024’te yüzde 47 artış gösterdi. Online alışverişte kredi kartları en çok tercih edilen ödeme yöntemi olurken, işlem sayısında yüzde 51,4, satış hacminde yüzde 65,2 pay aldı.

Kasım ayında sepet zirve yaptı

2024’te en yüksek işlem oranı temmuzda gerçekleşti. Kasım ayı ise “Kasım Fırsatları” kampanyalarıyla ortalama 1.137 TL sepet büyüklüğü ile zirve yaptı. Yıl sonunda da yüksek sepet büyüklükleri dikkat çekti. Yaz aylarında ise daha ılımlı bir seyir izlendi.

Öne çıkan trendler

- Turizm ve Seyahat: Eylül ayında ortalama sepet tutarı 7.137 TL ile zirve yaptı.

- Elektronik ve Teknoloji: Kasım ayında 3.797 TL’lik ortalama sepet tutarı görüldü.

- Moda ve Aksesuar: Kasım ayında 2.388 TL ile en yüksek sepet büyüklüğü elde edildi.

- Yiyecek ve İçecek: Yüzde 106’lık büyüme ile liderlik koltuğuna oturdu.

- Satıcı Profili: Mikro ölçekli işletmeler satış hacminin yalnızca yüzde 2,7’sini oluştururken, büyük ölçekli işletmeler yüzde 81,7 payla sektörü domine etti.

- KOBİ’ler dijitalleşme, müşteri kazanımı ve yurt dışına açılmada büyük potansiyel taşırken; finansal yönetim ve lojistikte iyileştirme ihtiyaçlarına dikkat çekildi.