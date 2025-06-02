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Kanser ilacı için BioNTech'den 11,1 milyar dolarlık anlaşma

BioNTech ve Bristol Myers Squibb, araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'nin ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 11,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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Kanser ilacı için BioNTech'den 11,1 milyar dolarlık anlaşma
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BioNTech ve BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Alman şirketin, ABD'li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech'e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, yine ABD'li Pfizer ile işbirliğine giderek piyasaya sürmüştü. BioNTech, söz konusu mRNA aşısından 2021'de yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Haberin ardından BioNTech'in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.

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