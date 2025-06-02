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Dünya devi markalara üretim yapıyordu! 39 yıllık Türk devi konkordato talep etti

Dünyaca ünlü giyim markaları Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit, Timberland'a üretim yapan 39 yıllık tekstil şirketi Uğur Balkuv Triko, konkordato talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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Dünya devi markalara üretim yapıyordu! 39 yıllık Türk devi konkordato talep etti
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Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ile Timberland gibi dünya markalarına üretim yapan Uğur Balkuv Triko, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, konkordato sürecini yürütmek üzere üç kişilik komiser heyeti atadı.

Komiserler arasında Yeminli Mali Müşavir ve bağımsız denetçi Ömer Özbaniça, işletme ve finans uzmanı Cenk Ulusal ile icra-iflas hukukçusu Çiğdem Yazıcı yer aldı.

Tekstil sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 39 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Uğur Balkuv Triko, bölgedeki en büyük üretim tesislerinden birine sahip. Mahkeme duruşmasının 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılması planlanıyor.

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