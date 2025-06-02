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İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Air Malta oldu

Malta’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Malta, İGA İstanbul Havalimanı’na tarifeli uçuşlarına başladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Air Malta oldu
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İGA İstanbul Havalimanı’nın her geçen gün artan bağlantı ağına yeni bir uluslararası şirket daha katıldı. 2 Haziran’dan itibaren Malta’nın başkenti Valletta’daki Malta Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul uçuşlarına başlayan Air Malta ile İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa ve Akdeniz havacılığındaki stratejik konumunu daha da pekiştirmiş oldu.

Salı ve perşembe günleri karşılıklı seferler düzenlenecek

Pazartesi, salı ve perşembe günleri karşılıklı olarak düzenlenecek seferler, toplam 180 yolcu kapasiteli Airbus A320neo tipi uçaklarla yapılacak. Business ve ekonomi olmak üzere çift kabin konfigürasyonu bulunan uçaklarda business sınıfı koltuk sayısı ise talebe göre değişkenlik gösterecek. 

Ticarete katkı sağlaması ve kültürel bağları daha da güçlendirmesi hedefleniyor

Air Malta ile Türk Hava Yolları (THY) arasında hayata geçirilen kod paylaşımı anlaşması sayesinde ise yolcular, tek bir biletle Malta-İstanbul güzergâhının yanı sıra aktarmalı seyahatlerde bagajlarını son varış noktasına kadar teslim edebilecek. Bu iş birliğinin, Akdeniz’in gözde destinasyonlarından Malta ile İstanbul arasındaki turizme, ticarete katkı sağlaması ve kültürel bağları daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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