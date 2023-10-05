Reeskont için istenen 'destek' geldi

Merkez Bankası, ihracatçı firmalara uygun maliyetli finansman desteği sağlanması amacıyla kullandırılan reeskont kredilerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Reeskont kredilerinde finansman maliyeti düşürüldü, firma limitleri artırıldı.

EKONOMİ gazetesi, reeskont kredisinin destek niteliğini yitirdiğini 3 Ekim tarihli manşetinde gündeme getirmiş ve uygun maliyet konusunda ihracatçıların destek beklediğini duyurmuştu.

Maliyet, politika faizini aşamayacak

İhracatçıların beklediği destek bugün Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla hayata geçiyor.

Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak.

Politika faizinin yüzde 30’a yükseltilmesinin ardından, TL reeskont kredilerinin dönem sonu faiz maliyeti yüzde 45’e ulaşarak ticari kredi seviyesine yakınsamıştı.

Firma limitleri de artırıldı

TCMB, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.



Ayrıca, "net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatının dahil edilmemesine" karar verilerek yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek. Böylece yapılan yatırım kaynaklı ithalat harcamaları net ihracatçılığı sınırlandırmayarak reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak.



TCMB, daha önceki kararlarıyla reeskont kredisi kullandırım limitlerini kademeli olarak 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltmiş, temmuz ayında ise yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştırmıştı.



İTO Başkanı Avdagiç:

'Eşgüdümlü ince ayar' devam ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, “İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetimi politika setinde 'eşgüdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor” dedi. Avdagiç, mesajında, şunları kaydetti: “Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken; üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz.”