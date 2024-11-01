BIST 30 akşam pazarına döndü fiyatlar defter değerinin altında

Borsa İstanbul’un en büyük 30 şirketini kapsayan BIST 30 hisseleri, akşam pazarı misali fiyatlarda işlem görüyor. Türkiye’nin en güçlü şirketleri, defter değerinin altında fiyatlardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’un en gözde endekslerinden BIST 30, yatırımcılar için adeta akşam pazarı fırsatı sunuyor. Hisseler hem düşük fiyat/kazanç oranına sahip hem de defter değerinin altında fiyata alım satıma konu oluyor. Mevcut fiyatlar, değer arayan yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Defter değerinin altında olanlar

Türkiye’nin önemli sanayi, holding, gayrimenkul ve hizmet şirketleri defter değerinin altına geriledi. Emlak Konut GMYO, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Sabancı Holding’in piyasa değeri/ defter değeri oranı 0,70’in altına gerilemiş durumda. Şişecam ve Ereğli Demir Çelik uzun süredir defter değerinin altında işlem görüyor. Yabancı satışları, kurumsal yerli yatırımcıların talep etmemeleri şirketlerin adeta dipte çakılı kalmasına neden oldu. Şirketler geri alım yapmalarına rağmen oranlar çok düşük kaldı.

F/K oranı en düşükler

Fiyat/kazanç oranı açısından da benzer bir durum söz konusu.

ZEYNEP’E SOR

ETKİN PİYASA MI, ETKİN OLMAYAN PİYASA MI?

Etkin piyasa; adil fiyatlama, bilgiye erişim, güven, düşük spekülasyon. Aşırı kazancın azalması, sınırlı dalgalanma, düşük getiri farkı.

Etkin olmayan piyasa; Aşırı kazanç ve değer yatırımı fırsatı, analiz avantajı. Manipülasyon riski, düşük güven, zaman ve maliyet yükü, stres.

Seneye proje satışında büyük artış bekliyor. Bu yılın ilk yarısında ise gelir ve kâr zayıf kaldı

Akfen GYO’nun projeleri ne durumda? Bu yıl sonunda karını büyütür mü? /Ahmet Cankurt

Ahmet, Akfen GYO’nun büyük ortağı Hamdi Akın, Cnbc-e’ye yaptığı açıklamada 2025’ten itibaren Yalıkavak Loft projesinde büyük bir satış gerçekleştirecekleri yönündeki beklentisini paylaştı. Kıyıkışlacık projesinin ruhsatlarının alındığı ve inşaata başlanacağını dile getirdi. Söğütlüçeşme Projesi kapsamında ise ciddi yatırımda bulunduklarını ve Avrupa’nın en büyüğü olacağını ifade etti. Şirket, yılın ilk yarısında ise hem gelirini hem de kârını düşürdü. Diğer taraftan portföyünün 9 aylık toplam kira geliri, 2023 yılı Merit Park otelinin kira gelirleri hariç tutulduğunda euro bazında %4 arttı. Akfen GYO, kârı büyütmede zorlanıyor.

Satış baskısı daha etkili. Yukarı yönelim için ikinci çeyrekte yaşanan zayıf seyirden kurtulmalı

Bera Holding için yorumunuzu öğrenebilir miyim? Düşüş nereye kadar devam eder?/Alp Ateş

Alp, Bera Holding 2017’den bu yana arada uzun süreli düşüşleri olsa da sonuçta yükselen bir ivmeyle hareket etti. Son iki yılda ise yukarı atakları olmakla birlikte istikrarlı bir yükseliş için yeterli gücü bulamada zorlandı. Mevcut talep gördüğü fiyat, Kasım 2022’deki seviyelerine denk geliyor. Öte yandan geçtiğimiz mart ayında test ettiği en yüksek seviyesi 22,54 TL’nin sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Firma, yılın ilk yarısında gelirini azaltırken dönem sonunda kârını artırdı. Yılın ikinci çeyrek dönemindeyse satış ve FAVÖK’ü zayıflarken dönem sonunda zarar oluştu. Satışların durması için toparlanmayı sağlaması önemli.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün Kurduğu YHS Fonu 1 yılda %35,87 değer kazandı

YHS Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %35,87 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %10,03 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Türk Hava Yolları, Bim, İş C, ve Akbank hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Vakıflar Bankası, İş C, Gelecek Varlık Yönetimi, Emlak Konut GYO, , Özak GYO, hisselerinden alım yaptı. Bim, Şok, Garanti Bankası, Migros, Mavi Giyim hisselerinden ise satışta bulundu. Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,45 olurken 15.921 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.548.250.150 TL. Dolaşımdaki pay adedi 159.410.738 olurken yüzde 0,32 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,60 pazar payı bulunuyor

TAHVİL

Deniz Yatırım, %57,51 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Yatırım, nitelikli yatırımcılara 30.10.2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,25, bileşik faizi ise %57,51’e denk geliyor. 128 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %17,27 olacak.

%49,25 YILLIK BASİT FAİZ

Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %000 seviyesinde bulunuyor. Deniz Yatırım çıkardığı bononun yıllık %49,25 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 000 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.10.2024 olurken vade tarihi 07.03.2025 olacak. Piyasada TRFDNZY32516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KONTROLMATİK

Kazandığı TEİAŞ ihalesinde sözleşme imzalandı. Gelir ve kârını büyütmeye devam ediyor

Kontrolmatik, TEİAŞ tarafından geçtiğimiz eylül ayında açılan 154 kV Osmaniye GIS Yenileme Trafo Merkezi yapım ihalesinde, daha önce birinci olduğunu duyurmuştu. Şirket yaptığı yeni açıklama ile ihaleyle ilgili sürecin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını belirtti. İhalenin bedeli, vergiler hariç 389.000.000 TL olarak açıklandı Söz konusu yenileme projesi, TEİAŞ’ın altyapı yenileme çalışmalarının bir parçası niteliğinde bulunuyor. Kazanılan ihalenin bedeli, şirketin yıllık gelirinin %7,9’u seviyesinde bulunuyor. Kontrolmatik’in yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 6,7 milyar TL seviyesinde. Tutar yıllık gelirin %135’ine denk geliyor. Şirket, son paylaştığı altı aylık mali tablolarında gelir ve kârını artırdı. Büyümesini sürdürüyor.

CVK MADEN

Yurt dışına maden cevheri satışı için anlaşmaya vardı. Tutar yıllık gelirinin %5,1’i seviyesinde

CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirketle maden cevheri satışı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada alınan siparişin toplam bedelinin 3.290.000 dolar olduğu belirtildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 112.459.000 TL’ye denk geliyor. Bu bedel, şirketin yıllık gelirinin %5,1’i seviyesinde bulunuyor. Yıl başından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı ise 2 milyar TL’ye ulaştı. Gerçekleştirilen anlaşma, şirketin ihracat gelirini olumlu yönde destekleyecek. CVK Maden’in yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %90,1’ine denk geliyor. Henüz dokuz aylık mali tablolarını açıklamayan şirket, yılın ilk yarısında gelirlerini %70 oranında artırdı. Dönem sonunda ise kârını %49 gerileterek 137,9 milyon TL’ye düşürdü.

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding’in iştiraki, gerçekleştireceği RES yatırımı için aradığı krediyi buldu

Sabancı Holding’in dolaylı olarak %50 oranında pay sahibi olduğu Enerjisa Üretim, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak toplam 1000 MW’lık YEKA-2 projesini devreye almayı hedefliyor. Şirket, bu yatırımın 750 MW’lık kısmının finansmanı için ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardı. Anlaşma ile 1,01 milyar dolara kadar kredi temin edecek. Kredi, Armutçuk RES, Akköy RES, Ihlamur RES projelerin finansmanında kullanılacak. Kredi 1,5 yılı geri ödemesiz dönemden sonra, altı aylık periyotlarla 2034 yılı sonuna kadar kapatılacak. Öte yandan, projenin kalan 250 MW’lık kısmının finansmanı için de çalışmalar sürüyor. Enerjisa Üretim, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5.000 MW’lık kurulu güce ve %60 yenilenebilir enerji payına ulaşmayı hedefliyor.