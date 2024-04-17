Sanayici dahil kimse emekli maaşından memnun değil

ANKARA GÜNLÜĞÜ - HÜSEYİN GÖKÇE

Yerel seçimlerden yaklaşık 1 ay kadar önce Ankara Günlüğünde “Seçimin anahtarı 16 milyon emekli mi olacak?” diye yazmıştık. Bu sorunun cevabını 31 Mart yerel seçimlerinde aldık. 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimlerden ilk sırada çıkan AK Parti bu kez CHP’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Bunun üzerine AK Parti’nin bir saha araştırmasına başlayacağı, seçim sonuçlarına yönelik kapsamlı bir analiz hazırlığında olduğu söylendi. Şunu söylemek gerekiyor ki enflasyonun yüzde 75’e doğru yaklaştığı bir dönemde eline 10 bin lira geçen bir emeklinin maaşı daha üç ay geçmeden, TÜİK verilerine göre yüzde 15,06 oranında eridi.

Gelelim emekli maaşlarından memnuniyetsizlik seviyesine. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin önemli bölümü 10 bin lira olan emekli maaşının düşüklüğünden şikayetçi olmayı sürdürüyorlar. Hemen her fırsatta emeklilerin sorununun farkında olduklarını belirten Erdoğan bunun çözümüne yönelik adımlar atılacağından bahsediyor. Tek geliri emekli maaşı olan milyonlarca insan ise doğal olarak mevcut maaş seviyesinden memnuniyetsizliklerinden sürekli bahsediyorlar.

Ancak bugüne kadar çok fazla karşılaşmadığımız bir tepki de ilginç şekilde iş dünyasından geliyor. Son günlerde kimle sohbet ederseniz edin temel iki konu gündeme geliyor. Bir tanesi asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılıp yapılmayacağı, diğeri de emeklilerin durumu.

Birçok iş insanı geçim sıkıntısının farkında olduklarını belirterek, asgari ücrete zam yapılmasının zaruri hale gelebileceğini ancak bu durumun birçok işletmenin yıllık planlarını olumsuz etkileyeceğini söylüyorlar. İlginç bir şekilde belli bir yaşın üstündeki iş insanı ise emekli maaşının seviyesinden şikayetlerini dile getiriyor.

Örneğin bir iş insanı, “Yıllarca devlete prim ödedim, 18 bin lira emekli maaşı alıyorum. Olur da işyerimi kapatırsam ben bu parayla nasıl geçineceğim?” derken bir başkası, “Benim maaşım 10 bin 633 lira tamam benim bu paraya ihtiyacım yok ama 17 bin lira asgari ücret alan birisi bu paraya kiralık ev bile bulamıyor o insanlar ne yapacak?” şeklinde sorularını sıralıyorlar.

Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanından, 10 bin lira maaş alan emekliye kadar herkes bu ücret seviyesinden rahatsız. Bu konuda nasıl bir adım atılacağı henüz netleşmedi. Emekliler Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon kadar maaşlarına fark alacak ama en fazla yüzde 30’u bulması beklenen bu oranın 16 milyon emeklinin önemli bölümünü tatmin etmeyeceği kesin görünüyor.