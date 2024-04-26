Şehirden kaçış rotaları... Doğa otellerine talep yüzde 116 arttı

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, en çok rezervasyon yapılan bungalov otellerin olduğu ilk 5 destinasyon Sapanca, Rize, Ağva, Olimpos ve Fethiye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık, şehir hayatına kısa bir mola vermek isteyen seyahatseverlerin doğada vakit geçirmek için doğa otellerine yöneldiğini belirtti.

Doğa konseptindeki otellerin hafta sonu ve resmi tatilleri için akla gelen ilk seçenekler arasında yer aldığını aktaran Uyanık, "Bu durumda konseptin her geçen gün popülerleşmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uyanık, doğa otellerinin uzun yıllar popülerliğini sürdüreceğini düşündüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık çok farklı segmentte doğa oteli seçeneği var. Konforlu ve keyifli bir tatil yapmak isteyenler bir glamping tesisini tercih ederek hem doğa içinde vakit geçirebiliyor hem de konfordan ödün vermiyor. Ya da bulundukları şehirden çok uzaklaşmadan kısa bir tatil yapmak isteyen seyahatseverler günümüzde şehirlerine yakın bir konumda otellere ulaşabiliyor. Bu da bizlere doğa otellerinin popülerliğinin kısa süreli bir yükselişten ziyade kalıcı bir tercih olacağını gösteriyor."