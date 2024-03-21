Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığınca, Mısır menşeli ve çıkışlı sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, Çin menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ithalatında, dampinge karşı önlem uygulanıyor. Ancak Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, Mısır üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından resen inceleme başlatıldı.
İnceleme sürecinde elde edilen bulgular, kanun, karar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Mısır menşeli ve çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.