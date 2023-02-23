Sigortacılık sektörü prim üretimi yüzde 144 arttı
Sigortacılık sektörünün prim üretimi bu yılın ocak ayı sonu itibarıyla 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 144,5 arttı.
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2023 yılı ocak ayına ilişkin olarak üyelerinden derlediği istatistikleri yayımladı.
Buna göre, 2023 yılı Ocak sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,5 artışla 36.972.504.616 TL olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209,3 artış ile 2.032.699.911 TL olarak gerçekleşti.