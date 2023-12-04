Son dakika: ENAG kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 12,33 ile Eğlence ve Kültür kaleminde oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında yüzde 5,09 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126,18 olarak gerçekleşmişti.