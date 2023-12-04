Son Dakika... Kasım enflasyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre; tüketici fiyatları (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,36'dan yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.

TÜFE'nin artan gıda ve hizmet fiyatları ile doğalgaz kullanımının artmasıyla aylık yüzde 3,8 artması, yıllık TÜFE'nin ise sınırlı artış kaydederek yüzde 62,8 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon yüzde 69,8'den yüzde 68,89'a geriledi.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 11,17 ile konutta yaşanırken, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 92,86 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

Bu arada ENAG, aylık tüketici fiyat artışını yüzde 5,58 ve yıllık enflasyonu yüzde 129,27 olarak hesapladı.

Yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,81 ve yıllık yıllık yüzde 42,25 artış gösterdi.

Ekonomistler, geçmiş enflasyonist etkilerinin zayıflamasıyla, TÜFE’nin aylık artış hızının yavaşlama eğiliminde olduğunu dile getirirken, bu eğilimin devamını ise gelecek dönemde döviz kurları, işgücü maliyetleri, iç talep, kamu zamları ve vergi ayarlamaları gibi unsurların destekleyici olmasına bağlı buluyorlar.

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