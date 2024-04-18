Merkez Bankası teknik sorun nedeniyle eski mesajı yeniden yayınlandı

Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada, menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sona erdidilmesine karar verildiği açıklandı. TCMB'den yapılan açıklamada;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir.

Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında;

• Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde

4’ten yüzde 1’e düşürülmesine,

• Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

Dakikalar içinde ikinci açıklama

Bu mesajdan kısa bir süre yeni bir açıklama yapılarak "Az önce gönderilen 6 Nisan 2024 tarihli ve 2024-19 sayılı duyuru, sistemde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tekrar gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.