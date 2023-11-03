S&P'nin 2024 için dolar/TL beklentisi 40

S&P Global Ratings, Türkiye'deki bankacılık sektörü değerlendirmesini yayınladı. S&P ekonomik ve sektör risk trendleri açısından görüşlerini “negatiften” “durağana” değiştirdi.

S&P Global Ratings, kademeli sıkılaşma ve ortodoks olmayan politikalardan dönüşe devam edilmesi durumunda Türk ekonomisinin orta vadede yeniden dengelenebileceğini belirtti.

Kurum değerlendirmesinde "jeopolitik risklerin ve ortodoks politikalardan vazgeçilmesinin finansal istikrara zarar verebileceği" yorumu yer aldı.

Dolar/TL beklentisi 40

S&P GR Türkiye büyüme beklentileri 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurum dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor. Kurumun ortalama TÜFE tahminleri ise 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48.

Bankacılık sektörü için enflasyon muhasebesi uygulamasının hâlâ belirsiz olduğuna dikkat çekilen değerlendirmede “Eğer enflasyon muhasebesine geçilirse açıklanan karlarda ciddi düşüşler görmeyi bekliyoruz” ifadesi yer aldı.

Düşük kârlılık ve lira değer kaybının özellikle kamu bankalarının sermaye seviyelerine zarar vereceği belirtilen değerlendirmede bir başka tur sermaye artışının seçenek dışı olmadığı vurgulandı