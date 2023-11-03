Fitch, Türkiye için orta vadeli büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings, aralarında Türkiye'nin olduğu 10 gelişmekte olan ekonomi için orta vadeli büyüme potansiyeli tahminlerini revize etti. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye için daha önce yüzde 3,9 olarak öngördüğü büyüme tahminini yüzde 4,1'e çıkardı.

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini GSYH ağırlıklı ortalama bazda yüzde 4'e düşürdü. Bu oran 2021'de yapılan bir önceki değerlendirmedeki yüzde 4,3'ten daha düşük.

Fitch'in 10 gelişmekte olan ekonomi için potansiyelini düşürmesinde başlıca neden Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahminindeki 0,7 puanlık büyük düşüş oldu. Ağırlıklandırılmamış bazda ortalama EM10 potansiyel büyümesi, diğer yerlerdeki yukarı yönlü revizyonları yansıtacak şekilde değişmeyerek yüzde 3'te kaldı.

Fitch, Çin için büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,6'ya, Rusya için yüzde 1,6'dan yüzde 0,8'e, Kore için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve Güney Afrika için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü.

Hindistan için tahmininri yüzde 5,5'ten yüzde 6,2'ye yükselten Fitch, Meksika için ise yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkardı.

Fitch, Polonya'nın tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve Endonezya için yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a revize etti.