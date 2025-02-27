Süt sektöründen 'raflardan kaldırılsın' çağrısı: Binde bir yağlı süt, sulamada kullanılır

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, piyasada binde bir yağlı süt olarak satılan ürünün aslında süt olmadığını iddia etti.

"Binde bir yağlı süt, sulamada kullanılır”

Rengi süte benzeyen ürünün sulama amacıyla kullanılabileceğini söyleyen Başkan Şimşek, gerekçelerini sıralarken binde bir yağlı sütün insan sağlığına da zamanla zarar verebileceğini ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu ürünlerin (Binde bir yağlı süt) raflardan kaldırılmasını da üreticiler adına talep etti.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı unvanının yanı sıra Balıkesir Altıeylül ve Karesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı da olan Cihat Şimşek, Kasım ayından bu yana raflara konulan 0,1 (Binde bir) yağlı süte tepki gösterdi.

“Yağı alınmış olan binde bir yağlı süt sağlığa zararlı”

'Bu sütten peynir yapamazsın, yoğurt yapamazsın. İçinde yağ yok. Sulama amaçlı kullanılır' diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, içinden yağ alınmış olan binde bir yağlı sütün insan sağlığına da zararı olduğunu iddia etti.

“Süte benzeyen ürünlerin raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz”

Şimşek, "Hepimiz alışveriş yapıyoruz ve marketleri ziyaret ediyoruz. Sütte hayatımızın bir parçası. Biz üreticiler olarak ürettiğimiz sütü satmakta zorlanırken, sanayici arkadaşların yüzde üreticiden aldığı sütün analizinde yüzde 3,6 yağın altında çıkan sütlere ceza uygularken, yüzde 3,2'lik sütleri çiftçinin elinde bırakırken, satın almazken marketlerde birçok markanın 3.1 yağlı, 3.2 yağlı ya da tam yağlı ibareli sütler görüyoruz. Üreticiden almıyorken neden tüketiciye bu ürünü sunuyorsunuz? Sütün içindeki en önemli etken madde yağdır. Asıl önemli tehlike ise burada başlıyor. Sütü satın alırken, sanayiciler prim verirler ve bu prim sütün yağına göre verilir. Fakat marketlerde 15 Kasım'dan bu yana binde bir yağlı sütler türedi. Binde bir yağlı süt şu demek oluyor. Sıfır yağlı. Binde bir ile içinden çekemedikleri yağı beyan etmiş oluyorlar. Fiyatı da diğerine göre düşük. Ülkemizde her şey alım gücüne göre şekilleniyor. Hepsinin üzerinde süt yazdığı için vatandaş da yağ oranına bakmaksızın fiyatı düşük olan ürünü tercih ediyor. Bu bir müddet sonra insanlarımızda alışkanlık haline gelecek ve gerçek sütü tükettiklerinde bünyesi bunu hazmedemeyecek ve sıkıntılar baş gösterecektir. İlgili makam ve mevkilerin bu kalitesiz, bir nevi su gibi, sulamada kullanılacak cinsten rengi süte benzeyen bu ürünün raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

“Tereyağı, tereyağıdır, bunun yarım yağlısı olmaz”

Başkan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorduğumuz zaman, Türkiye'de süt üretimi çok fazla gözüküyor. Devlet bu nedenle regülasyon alımı yapıyor. Günde 2 bin ton sütün süt tozuna çevrilmesi ile alakalı stok maliyetlerini de üzerine çekerken; sanayicinin diğer tarafta sütün yağını çekerek süt diye suyu satmaya devam etmesi alınmayan sütlerin de ekonomik yükünün taşınmasına sebep oluyor. Birçok yerel sanayicimiz bu dönemlerde Avrupa'da tereyağı sıkıntısı yaşandığını, Türkiye'de böyle bir durum olmadığını beyan ettiler. Olmaz tabi ki, sütün içindeki bütün yağı çekmişler, piyasaya binde bir yağlı diye süt sunarlarsa sanayici tereyağı sıkıntısı çekmez. Gerçek süt de tüketiciye ulaşmadığı için ülkemizde süt fazla olarak gözüküyor. Yine buna benzer piyasada yarım yağlı tereyağları türemeye başladı. Bu ne demektir arkadaşlar? Tereyağı, tereyağıdır. Bunun yarım yağlısı ya da farklı bir şekli olmaz."

“Tağşiş ve hile yapan firmalar kapatılsın”

Başkan Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimde tağşiş ve hile yapan firmaların ifşa edilmesini yerinde bulduklarını vurgulayarak, 'yetmez' dedi. Şimşek, "Bakanlığımızdan ricamız, bu listelerde ürünleri 2 kez yayınlananlar üçüncü kez listeye girerler ise bu şirketler kapatılsın. İnsan sağlığı ile oynamaya devam etmesinler. Çünkü bunlar, tüketicinin sağlığı ile oynadıkları gibi üreticinin de geleceği ile oynuyorlar" dedi.

'Binde bir yağlı süte süt demiyorsunuz, peki nedir bu' sorusunu cevaplayan Şimşek, "Sütten insanlar yoğurt yapar, peynir yapar. Örneğin sütün yağ oranı iyi ise 6 kilogram sütten peynir yaparsın, bu sütten yapamazsın içinde yağ yok. İnsanlar son dönemde neden manda sütüne ilgi gösteriyor, neden jersey sütüne ilgi gösteriyor, tamamen içindeki yağ oranı ile ilgili bir durum" diye konuştu.