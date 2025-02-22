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Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025-2026 dönemi çiğ süt üreticilerine yönelik ödeme esasları tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu
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Üreticilere çeşitli kriterlere göre temel destek ödemeleri yapılacak. Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine sözleşme ile satış belgesi karşılığında satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) aylık olarak kaydettiren üreticilere temel destek ödenecek.Temel destek şartlarını sağlayan üreticilere, belirtilen katsayıların temel destek tutarı ile çarpımından elde edilen tutar ilave edilerek ödeme yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, tarımsal amaçlı örgütler aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK)'ye satan üreticiler de desteklemeden yararlandırılacak.

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin BSKS'ye kayıtlı olmaları, satış belgeleri ve sözleşmeleri ile başvuru yapmaları  işletme ve hayvanların TARSİM ve TÜRKVET'te kayıtlı olması gerekecek.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerini yürütme görevi ise Tarım ve Orman Bakanı’nda.

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