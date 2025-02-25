  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Trakya Birlik zam ve yağ sıkıntısı iddialarını yalanladı: Ramazan ayında artış yok
Takip Et

Trakya Birlik zam ve yağ sıkıntısı iddialarını yalanladı: Ramazan ayında artış yok

Türkiye’de yağ sıkıntısı olduğu ve zam geleceği iddialarına Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç’ten yanıt geldi. Kırbiç, Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısının olmadığını dikkat çekerek Ramazan ayında zam yapmayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trakya Birlik zam ve yağ sıkıntısı iddialarını yalanladı: Ramazan ayında artış yok
Takip Et

Ayçiçek yağı sıkıntısı ve zam yapılacağına yönelik haberlere ilişkin Trakya Birlik’tan açıklama geldi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yaptığı açıklamada, yağ fiyatlarının yükseleceği ve ihtiyacın karşılanamayacağı yönünde bazı spekülatif haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

“Türkiye’de yağ sıkıntısı yok”

Bu haberlerden rahatsız oluklarını belirten Kırbiç, Türkiye'de yağ sıkıntısının söz konusu olmadığını vurguladı.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Kırbiç, "Bu yılda ayçiçekleri kuraklıktan bir miktar etkilendiği için yurt dışından bu ürünün getirilmesi ithal edilmesi gerekmekte. Tabii devletimiz de bu yönde tedbirini almış durumda. Tüketicilerimiz ülkede yağ sıkıntısı olacak gibi haberlere itibar etmesinler. Ülkemizde yağ sıkıntısı söz konusu değildir. Vatandaşlarımız bizlerden gelecek, devletimizden gelecek açıklamaları dikkate alsınlar" dedi.

Ramazan ayında Ayçiçek yağına zam yapılmayacak

Kırbiç, ramazan ayı boyunca yağ fiyatlarına zam yapmayacaklarını da anımsattı.

Sigaraya mart ayında yeni zam yoldaSigaraya mart ayında yeni zam yoldaEkonomi
10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirlerEkonomi
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar...Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar...Ekonomi

 

Ekonomi
Bir ilde Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
Bir ilde Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
YUM-BİR: Ramazan ayında yumurta fiyatlarının artmasını beklemiyoruz
YUM-BİR: Ramazan ayında yumurtada fiyat artışı beklemiyoruz
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
Reel sektör ve hanehalkı beklentileri hızla iyileşecek
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Kayyum atanan Maydonoz Döner’den açıklama: Tüm şubelerde hizmet vermeye devam ediyoruz
Kayyum atanan Maydonoz Döner’den açıklama: Tüm şubelerde hizmet vermeye devam ediyoruz
Marketlerde Ramazan kampanyası! PERDER duyurdu: Fiyatlar sabitlenecek ve indirimler yapılacak
Ramazanda marketlerde fiyatlar sabitlenecek ve indirimler yapılacak