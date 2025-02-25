Trakya Birlik zam ve yağ sıkıntısı iddialarını yalanladı: Ramazan ayında artış yok

Ayçiçek yağı sıkıntısı ve zam yapılacağına yönelik haberlere ilişkin Trakya Birlik’tan açıklama geldi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yaptığı açıklamada, yağ fiyatlarının yükseleceği ve ihtiyacın karşılanamayacağı yönünde bazı spekülatif haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

“Türkiye’de yağ sıkıntısı yok”

Bu haberlerden rahatsız oluklarını belirten Kırbiç, Türkiye'de yağ sıkıntısının söz konusu olmadığını vurguladı.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Kırbiç, "Bu yılda ayçiçekleri kuraklıktan bir miktar etkilendiği için yurt dışından bu ürünün getirilmesi ithal edilmesi gerekmekte. Tabii devletimiz de bu yönde tedbirini almış durumda. Tüketicilerimiz ülkede yağ sıkıntısı olacak gibi haberlere itibar etmesinler. Ülkemizde yağ sıkıntısı söz konusu değildir. Vatandaşlarımız bizlerden gelecek, devletimizden gelecek açıklamaları dikkate alsınlar" dedi.

Ramazan ayında Ayçiçek yağına zam yapılmayacak

Kırbiç, ramazan ayı boyunca yağ fiyatlarına zam yapmayacaklarını da anımsattı.