Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar...

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta kutlanacak olmasıyla birlikte, bayram ikramiyeleri hakkında kulislerde hareketlilik başladı.

Yılda iki kez ödenen ikramiyelere artış yapılacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, hükümet yetkililerinin açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullanarak, zam ihtimalini tamamen dışlamadı. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ekonomi yönetiminden karar bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe dengelerini göz önünde bulundurarak karar verecek. Türkiye’de 16 milyon 600 bin emekli bulunuyor ve yapılacak bir artışın bütçeye etkisi dikkatle hesaplanıyor.

21 Şubat’ta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) bayram ikramiyelerinin görüşüleceği beklentisi vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikramiye konusunun EKK gündeminde olmadığını açıkladı. Bu durum, zam beklentilerinde belirsizliğe neden oldu.

Bayram i̇kramiyeleri ne kadar artabilir?

Sputnik'in derlemesine göre ekonomi uzmanları, enflasyon oranlarını baz alarak farklı senaryolar üzerinden 2024 emekli ikramiyesi tahminlerini yapıyor:

- Yüzde 24’lük enflasyon hedefi baz alındığında: 3.720 TL

- Yüzde 15,75’lik ikinci dönem enflasyon verisi dikkate alındığında: 3.472,50 TL

- Yüzde 44,38’lik yıllık enflasyona göre: 4.331,40 TL

- Önceki yıllardaki gibi yüzde 50 artış yapılırsa: 4.500 TL

Özellikle hükümetin, “Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemi dikkate alındığında, en olası rakamın 3.500 - 4.000 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

İkramiye zammı ne zaman açıklanır?

Eğer bir artış yapılacaksa, bunun Mart ayı başında TBMM gündemine alınması gerekiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Şubat ayının son haftası veya Mart ayının ilk haftasında hükümetten resmi bir açıklama bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri, genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.