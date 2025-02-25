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80 yıllık kumaş devi iflas etti, tüm mağazalarını kapatıyor

80 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann iflas etti. Şirketin tüm mağazalarını kapatacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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80 yıllık kumaş devi iflas etti, tüm mağazalarını kapatıyor
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Duyuru, Hudson, Ohio merkezli perakendecinin ocak ayında bir yıl içinde ikinci kez 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından geldi. Gerekçe olarak tüketici talebindeki durgunluk ve stok yetersizliği gösterilmişti. O dönemde tüm mağazalarını açık tutacağına dair bilgi vermişti.

Ancak bu ayın başlarında Joann, 500 mağazayı ya da ülke çapındaki ayak izinin yarısından fazlasını kapatmayı planladığını söyledi.

Şirket pazar günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda yapılan bir açık artırmanın ardından, finansal hizmetler şirketi GA Group'un, Joann'ın vadeli kredi verenleriyle birlikte "Joann'ın tüm varlıklarını büyük ölçüde satın almak" için kazanan teklif sahibi olarak seçildiğini ve şirketin faaliyetlerini sonlandırmaya başlayacağını ve tüm mağaza lokasyonlarında iş dışı satışlar gerçekleştireceğini belirtti.

Mobil uygulama açık kalacak

Şirket, internet sitesinde yeniden yapılanmaya ilişkin bir soru-cevap bölümünde, mağazaların, Joann.com'un ve mobil uygulamanın açık kalacağını ve işletme dışı satışlar gerçekleştirirken faaliyet göstereceğini söyledi.

Perakendeci, mağaza kapanış tarihlerinin veya web sitesindeki değişikliklerin mümkün olan en kısa sürede yayınlanacağını ve "son satışlarımızı tamamlamanın birkaç hafta" almasını beklediğini söyledi.

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