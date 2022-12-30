Talepte daralma plastikte büyüme endişesi yarattı

Osman KILIÇ/İSTANBUL

2023 yılı için karamsar bir tablo söz konusu olduğunu aktaran Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, “2023, plastik sektörü özelinde büyümenin yaşanmadığı bir yıl olabilir. Çünkü iç pazarımızda ortaya çıkan talep sektör açısından hiç yeterli değil. İhracatın yavaşladığı yıllarda sektör bu durumdan yoğun etkileniyor” diye konuştu.

İç pazarda yaşanan daralmanın etkisiyle sektörün 2022’de çıkış rotası olarak ihracat pazarlarına yöneldiğini ifade eden Karadeniz, “Bunun bir neticesi olarak gerek plastik mamul gerekse plastik hammadde ihracatımızın artış yaşadığını gördük. Özellikle hammadde ihracatımızda yaşanan artış miktar bazında yüzde 17 oldu” dedi. Türkiye’de yeni petrokimya yatırımı olmadığını göz önünde bulundurulduğunda bu artışın büyük oranda geri dönüşüm sektörünün çabalarıyla elde edildiğini kaydeden Karadeniz, “Plastik sektörünün 2022 yılını yüzde 3 dolayında bir büyüme oranıyla tamamlayacağını düşünüyoruz. 2023 yılın beklentilerinden de bahseden Karadeniz, ihracat pazarlarımızda resesyon korkusu hâkim olduğuna vurgu yaparak, “Talepte hızlı bir daralma var. Talepteki daralma hammadde fiyatlarının gerilemesine neden olurken ihracatımızda ise düşüşü tetikliyor” dedi. 2023 yılı için çok daha karamsar bir tablo söz konusu olduğunu aktaran Karadeniz, “Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının devam edecek gibi görünüyor olması endişeleri arttırıyor” diye konuştu. Karadeniz şöyle devam etti: “2023 yılında plastik sektörü özelinde büyümenin yaşanmadığı bir yıl olabilir zira iç pazarımızda ortaya çıkan talep sektör açısından hiç yeterli değil o sebeple ihracatın yavaşladığı yıllarda sektör bu durumdan yoğun etkileniyor.”

“Sorunlar çözüldüğünde yatırımlar hız kazanacak”

Yakın zamanda en önemli yatırımın Rönesans Holding tarafından Adana Yumurtalık’ta devam eden polipropilen yatırımı olduğunun altını çizen Karadeniz, “Bunun dışında diğer yatırımlar, artan işletme sermayesi ihtiyacı ve yine artan finansman maliyeti ve darboğazı sebebiyle askıya alınmış durumda” dedi. Özellikle son dönemde hızlanan resesyon beklentisinin de yatırım planlarının ötelenmesine sebep olduğunu aktaran Karadeniz, “Gerek ülkemiz kaynaklı gerek küresel konjonktür kaynaklı sorunların gündemden kalkması sonrasında yatırımların hız kazanacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.