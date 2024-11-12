TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı

Üretici ve yetiştiricilere TARSİM’le doğal afet ve fiyat dalgalanmalarında koruma kalkanı sağlandı. Tarım sigortasında poliçe bedelinin yüzde 50-67'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Don riski, kuraklık ve gelir korumada güvence sağlandı

TARSİM’le, açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67, köy bazlı kuraklık verim sigortası ve gelir koruma sigortası için yüzde 60 ve diğer tüm branşlarda yüzde 50 olarak uygulanıyor.

TARSİM’le 72.5 milyar lira hasar tazminatı ödendi

TARSİM kapsamında Haziran 2006-Eylül 2024 döneminde toplam 25.6 milyon poliçe düzenlendi. Toplam sigorta bedeli 3.8 trilyon lira olan tarımsal varlık, sigorta kapsamına alındı. Söz konusu poliçelere 74.8 milyar lira devlet prim desteği ve 72.5 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

Yüzde 30 prim indirimi uygulaması getirildi

Kuruluşundan bu yana her yıl yeni riskler ve ürünler ilave edilerek TARSİM'in kapsamı genişletiliyor. Bu yıl bitkisel üretimde dolu riski tarifesinde 79 üründe yüzde 15, 26 üründe yüzde 10 ve 14 üründe yüzde 5, don riski tarifesinde 8 üründe yüzde 10 ve 5 üründe yüzde 5 indirim uygulandı. Fırtına riski tarifesinde 225 üründe yüzde 6, sel riski tarifesinde 212 üründe yüzde 5, dolu paketi kapsamında 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılara yüzde 40, don paketi kapsamında 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış sigortalılara yüzde 30 prim indirimi uygulaması getirildi.

Poliçe indirimleri sağlandı

Bitkisel ürün ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 10 çift poliçe indirimi uygulamasına devam edildi. Ağaç sigortasında yüzde 5 olan ağaç çift poliçe indirimi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Önceki yıllarda 5. risk kategorisine giren seralar sigorta kapsamı dışındayken, 2024'te 5. risk kategorisinde yer alan seralar içerisinde yetiştirilen ürünler teminat kapsamına alındı.

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, besi ve süt sığırları sigorta tarife fiyatında yüzde 4, hayvan sayısı 1-30 baş aralığında olan işletmelere poliçe primi üzerinden yüzde 15, yetiştirici birlikleri kanalıyla büyükbaş hayvanlarda toplu poliçe düzenlenmesi halinde belirlenen hayvan sayısı gruplarına göre yüzde 10'dan başlayıp yüzde 50'ye varan oranlarda prim indirimi yapıldı.

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5, sigortalanabilir hayvan sayısı 1-100 baş aralığında olan işletmelere poliçe primi üzerinden yüzde 15, yetiştirici birlikleri kanalıyla küçükbaş hayvanlarda toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde belirlenen hayvan sayısı gruplarına göre yüzde 15'ten başlayıp yüzde 50'ye varan oranlarda prim indirimi uygulandı.

Öte yandan, sözleşmeli üretim yapan üreticilere ilave yüzde 5 prim indirimiyle sigorta yaptırabilme imkanı sağlandı.

Gelir koruma sigortasına arpa da dahil edilecek

Gelir koruma sigortası pilot uygulaması 2021-2022 üretim sezonunda Konya'nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde, 2022-2023 üretim sezonunda Konya'nın tamamında buğday üreticilerine yönelik uygulanmaya başlandı. 2023-2024 üretim sezonunda ise tüm ülke genelinde uygulanıyor.

Buğday ile başlayan gelir koruma sigortası kapsamına 2024-2025 üretim sezonunda arpa da dahil edilecek. Sonraki yıllarda stratejik öneme sahip yeni ürünler de bu sigorta kapsamına alınacak.