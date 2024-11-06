Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Planlama dönemi sonunda et ithalatını gündemden çıkaracağız

ANKARA (EKONOMİ)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2027 yıllarını kapsayan planlama döneminin sonunda et ithalatının ülke gündeminden çıkmış olacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliği, aşırı hava olaylarının su döngüsünde düzensizliklere yol açtığını belirterek, “Son 50 yılda dünyada doğal afetlerde 5 kat artış yaşanırken, bu afetlerin yol açtığı zarar, yıllık 250 milyar dolara ulaşmıştır. Bu afetlerin neden olduğu ekonomik kaybın yüzde 50’sinin, iklim şartlarından en çok etkilenen tarım sektöründe yaşandığını özellikle ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.

Son 50 yılda kırdan kente göçün devam ettiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, kentleşme oranının yüzde 37’den yüzde 50’nin üzerine çıktığını aktardı.

“Hububat üretimi 39.5 milyon tona çıkacak”

Bakan Yumaklı, 2025-2027 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlarına ilişkin hedeflerini açıklayarak, “Son beş yılda ortalama; 35 milyon ton olan hububat üretimini 39,5 milyon tona, 1,2 milyon ton olan baklagil üretimini 1,4 milyon tona, 4,6 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5,6 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Hayvansal üretimde; süt, besi ve kanatlı yetiştiriciliği için planlama kapsamında yeni bölgeler belirlediklerini bildiren Bakan Yumaklı, “Bu bölgeleri belirlerken su potansiyeli, iklim özellikleri, mera varlığı, yem bitkisi yetiştiriciliği ve pazara yakınlığı dikkate aldık” dedi.

“Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız”

3 yıllık planlama dönemi sonunda; büyükbaş hayvan varlığını 16,6 milyondan 17,7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa, kanatlı eti üretimini ise 2,5 milyon tondan 2,6 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Yumaklı, “Planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkta yeni destekleme modeli

Hayvancılıkta uygulanan yeni destekleme modeline ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Yumaklı, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliğine temel hayvancılık desteği, Çiğ süt, karkas et ve tiftik için ise ürün geliştirme desteği veriyoruz. Temel hayvancılık desteklerinin yanında ilk defa; aile işletmelerine, genç ve kadın yetiştiricilere, birinci derece tarımsal birlik ve kooperatif üyelerine ve gezginci arıcılara üretimi yönlendirme amaçlı ilave destekler vereceğiz” diye konuştu.

“İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak”

İşlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Yumaklı, “2025 üretim yılında yapılacak nihai tespitlerin ardından kiralamalara başlayacağız” bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, 41 baraj, 6 HES, 11 gölet ve bent, 70 sulama tesisi, 15 içme suyu tesisi,162 taşkın kontrol tesisi, 2 atık su tesisi, olmak üzere, toplam 307 tesisle 14 arazi toplulaştırma projesini tamamlayarak hizmete sunacaklarını söyledi.

‘Gıda denetimleri’

Bakan Yumaklı gıda denetimleri ile ilgili verileri paylaşarak, “denetim ve kontrollere aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirdik. Bugüne kadar taklit veya tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, periyodu belli olmayan zamanlarda toplu şekilde kamuoyuna açıklanıyordu. Şimdi bu duyuruları, elektronik ortamda tüketicilerimizle anlık olarak paylaştığımız bir sisteme geçtik. Gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerimiz tarafından da takip edilmesine olanak tanıyan Gıda İşletmeleri Karekod Uygulamasını hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz” dedi.

Bakan Yumaklı, denetimlerin etkinliğini artırmak ve tüketicilerin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmek için mevzuat düzenlemelerine de devam edeceklerini duyurdu.