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Bakan Yumaklı duyurdu! 38 projeye 397 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında 38 projeye 397 milyon lira hibe sağlanacak. Projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak" dedi

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu! 38 projeye 397 milyon lira hibe sağlanacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerinde 38 projeye toplam 397 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Kırsal kalkınma hamleleri kapsamındaki desteklere tüm hızıyla devam ettiklerinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 38 proje daha hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 397 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

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