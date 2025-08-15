Yaş meyve sebzede ilk 7 ayda 1,81 milyar dolarlık ihracat

MERSİN/EKONOMİ



İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlandığını, kış mevsiminde yaşanan don olaylarının yanı sıra son günlerde bölgedeki aşırı sıcakların ürün verimini oldukça düşürdüğünü kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, “Öngörülemez hava olayları tarımsal üretime ciddi zarar veriyor. Tarımsal alanların sulanabilmesi her geçen gün zorlaşıyor. Bölgemizin acilen salma sulama sisteminden kapalı ve modern sulama sistemlerine geçmesi için yatırımların bir an önce tamamlanması hayati önem taşımaktadır. Modern sulama sistemleri, organik tarım ve yenilenebilir enerji kullanımı hem çevresel sürdürülebilirliği hem de küresel rekabet gücümüzü artıracak” dedi.



AB ülkeleri ilk sırada

İhracat ana pazarlarında savaşlar ve ekonomik belirsizliklere rağmen kazanımlarını korumanın çabası içinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürüz, yeni pazarlarda da Türk üreticisinin alın teri olan ürünleri en iyi şekilde değerlendirmenin gayretini gösterdiklerini açıkladı. Başkan Gürüz şunları kaydetti: “İhracatımızda AB ülkeleri 52,3 milyon dolar ve yüzde 43,4’lük payla ilk sırada yer aldı. Bağımsız Devletler Topluluğu 29 milyon dolar ve yüzde 23,8 payla ikinci, Ortadoğu ülkeleri 23,6 milyon dolar ve 19,4 payla üçüncü sırada geldi. Bu dönemde en fazla ihracatı 20,1 milyon dolarla Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdik. Irak’a ihracatımız 19 milyon dolar olurken Almanya’da 18,2 ve Romanya’da 13,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 20 ülke arasında en yüksek artışı 21,7 kat artışla Kosova’ya gerçekleştirdik.”



Şeftali ve elma lider, karpuzda sıçrama

Türkiye’de sektörün koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin, temmuz ayındaki sektör ihracatından 39,9 milyon dolarla yüzde 33’lük pay aldığını kaydeden Gürüz, Türkiye geneli olarak bu dönemde en fazla şeftali, elma, biber, kayısı ve karpuz ihraç ettiklerini açıkladı. Gürüz, “Şeftali ihracatımız 23,9 milyon dolar değer ile toplam ihracattan yüzde 20 pay aldı. Elma ihracatımız, 20,3 milyon dolar değer ile yüzde 17, biber ihracatımız 9,6 milyon dolar değer ile yüzde 8, kayısı ihracatımız 9,2 milyon dolar değer ile yüzde 8 oldu. Narenciye ihracatı 758,6 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Karpuz ihracatımız ise 7,6 milyon dolarla yüzde 6 paya ulaştı. Karpuzdaki bu sıçrama, mevsimsel avantajların ve ürün çeşitlendirmesinin doğru kullanımını gösteriyor. Türk yaş meyve sebze sektörün sahip olduğu ürün çeşitliğini, katma değerli ürünlerle zenginleştirerek ihracat pazarlarında yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.