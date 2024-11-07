TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak

Yılın son enflasyon raporu için gözler TCMB’ye çevrildi. 2024’ün 4. Enflasyon Raporu ile ilgili TCMB Başkanı Fatih Karahan İdare Merkezi’nde kameralar karşısına geçerek, bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan sunum gerçekleştirecek

TCMB tarafından yapılan açıklamada, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nın 8 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da yapılacağı belirtilirken, "Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV’ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. " denildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumunun ardından başkan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile gazeteci ve ekonomistlerden yöneltilen soruları cevaplayacak. Saat 10.30'da başlayacak toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

3. Enflasyon Raporu’nda tahminler korunmuştu

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.