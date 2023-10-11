TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi listesini güncellenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak Banka tarafından uygulanmakta olan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışması Ekim 2023 döneminde gerçekleştirilecek olup, sonuçlar 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak.

Açıklamada, "Katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verilmiş olup kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklükleri nesnel kriterler olarak esas alınmıştır." denildi.