  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB’den önemli imza: Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor
Takip Et

TCMB’den önemli imza: Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

TCMB, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez Bankaları Konseyinin kurulması hususunda bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB’den önemli imza: Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlendi.

Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası; Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyinin kurulması hususunda bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından Mutabakat Zaptına imza atıldı.

Ekonomi
GAP ile Güneydoğu'ya 35 yılda 1,4 trilyon liralık yatırım
GAP ile Güneydoğu'ya 35 yılda 1,4 trilyon liralık yatırım
TÖDEB’den Singapur'da Türkiye Pavilyonu: Fintek sektörü ekonomiye döviz girdisi sağlayacak
TÖDEB’den Türkiye Pavilyonu: Fintek sektörü ekonomiye döviz girdisi sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Planlama dönemi sonunda et ithalatını gündemden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Planlama dönemi sonunda et ithalatını gündemden çıkaracağız
Togg elektrikli otomobil pazarında yine lider: Satışları 20 bini aştı
Togg elektrikli otomobil pazarında yine lider: Satışları 20 bini aştı
Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 bütçe katkısı 40 milyar lirayı aşacak
Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 bütçe katkısı 40 milyar lirayı aşacak
İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı