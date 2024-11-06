TCMB’den önemli imza: Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlendi.

Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası; Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyinin kurulması hususunda bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından Mutabakat Zaptına imza atıldı.