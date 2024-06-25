TEPAV’dan repo faizi değerlendirmesi: Önemli olan TL swap stokunun tamamen eritilmesidir

Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Para Politikası Değerlendirme Notu” yayımlandı.

Notun sonuç bölümünde, yapılan değerlendirmeler ışığında, repo faizinde bir değişikliğe gerek olmadığı belirtilerek, "Önemli olan, kredi piyasasının serbest işleyişine getirilen idari kısıtlamaların tedricen kaldırılması ve TCMB’nin doğrudan döviz alışları ile uyumlu olarak döviz karşılığı TL swap stokunun tamamen eritilmesidir. Bu süreçte Türk lirasının reel değerlenme düzeyi ve olası finansal istikrarsızlık unsurları dikkatle takip edilmelidir." denildi.

Notta, "Ayrıca, uygulanmakta olan programın ekonomide tam anlamıyla rasyonele dönüşü sağlayacak bir programa dönüştürülmesine yönelik olarak yukarıda ana başlıkları verilen güçlendirici adımlar bir an önce atılmalıdır." görüşüne yer verildi.