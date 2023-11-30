'Terim Fonu' olayındaki getiri oranına vadeli mevduatta işlem yapılsaydı 5 yılda ulaşılabilirdi

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu iddia ederek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı iddia edilen 'Şube Müdürü Seçil Erzan' olayının yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının geçmesi nedeniyle 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayda birçok kişiden toplanan milyonlarca dolar ve Türk Lirası'nın yüksek faiz getirisiyle teslim edildiği belirtiliyor.

46 günde yüzde 253 getiri iddiası

Olaya başka bir perspektiften bakıldığında adeta akıl tutulması yaşanıyor. Konuşulanlara göre bankacı Erzan ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı. Erzan'ın bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldığı belirtiliyor. Olayın ilginç tarafı bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de an itibariyle bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir getiri veren herhangi bir finansal ürün veya bir araç bulunmuyor.

Yasal yollardan 5 yılda sağlanacak getiri

Mevcut şartlar altında yatırım yapılsaydı bu getiriye ne kadar zamanda ulaşılabileceği hesaplandı. Bilindiği üzere Türkiye'de yabancı parasını vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Döviz Dönüşümlü TL Korumalı Vadeli Mevduat ürününü kullanıyor. Bu getiri hesabında uygulanan faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen politika faizine denk ilerliyor. Birçok özel bankada yıllık 30 faiz uygulanıyor.

5 yıl sürerdi

Yapılan hesaplamalara göre Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadiyle topladığı 44 milyon dolar normal piyasa şartlarıyla 5 yılda vaadedilen getiri oranına ulaşırdı.