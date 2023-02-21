'Tersine göç’ kampanyası ilgi gördü

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç’ın bölge sanayicisinin acil eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla, elemanların geçici süreyle gönderilmesi projesine bölge sanayicilerinden büyük ilgi geldiği kaydedildi. EKONOMİ gazetesinin dün gündeme getirdiği ve Ardıç’ın “Geçici Tersine Göç” olarak duyurduğu kampanya, hem deprem hem de diğer illere göç nedeniyle bölge sanayicilerinin elemanlarının önemli bölümünü kaybetmesinden dolayı, işgücü açığının giderilmesini öngörüyor.

Bölgeden gelen talep doğrultusunda, Ankaralı sanayiciler uygun olan gönüllü elemanlarını geçici süreyle bölgeye gönderecekler. Bunların ücret ve barınma ihtiyaçları yine Ankaralı sanayiciler tarafından karşılanacak. Seyit Ardıç, hem projeyi anlatmak hem de ASO’nun kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak üzere 300 konteynerlik yaşam merkezi kurulumu çalışmasını tamamlamak üzere dün bölgeye gitti. Bu kapsamda ilk olarak Antakya OSB’de ve Antakya TSO’da sanayicilerle bir araya gelen Başkan Seyit Ardıç, bölgenin eleman ihtiyaçlarının bir rapor halinde gönderilmesini istedi.

“Göndereceğimiz personel eğitim verecek”

EKONOMİ gazetesinin sorularını da cevaplandıran Seyit Ardıç, CNC operatörü, kaynakçı gibi nitelikte olan personel ihtiyacının karşılanması için gayret ettiklerini belirterek, “Bizim bölgeye göndereceğimiz elemanlar onların mevcut elemanlarına eğitim verecek, çalışacak, aileleri dönene kadar onlara destek olacağız” dedi.

Projenin, EKONOMİ’de yayımlanmasının ardından bölgedeki çok sayıda sanayiciden teşekkür telefonları aldığını kaydeden Ardıç, “Örneğin benim cam işleme tesisim var, hangi meslektaşımın ihtiyacı varsa, ücret ve konaklaması dahil masraflarını karşılayarak elemanlarımı göndereceğim” diye konuştu.

Deprem bölgesindekiler şehri terk ederken, Ankara’dan elemanın oraya nasıl gideceğine ilişkin soruya ise Ardıç, “Burada gönüllülük esas olacak. Zaten depremin ilk anından itibaren Ankara’dan yüzlerce kişi, başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere, bölgenin ihtiyacını karşılamak için oraya gittiler. Hâlen orada çok sayıda hemşerimiz var” ifadelerini kullandı.

Yarınki toplantıda detaylar tartışılacak

Başkan Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın(ASO) yarın yapılacak meclis toplantısına, meclis üyelerinin yanı sıra 40 meslek komitesinin temsilcilerinin de katılacağını belirterek, projenin burada daha detaylı olarak ele alınacağı bilgisini verdi.