Mali tatilde iş kazası bildirimleri

Mali tatil, her yıl 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanmakta olan ve vergi mükelleflerinin belirli yükümlülüklerinin ötelenmesine imkân tanıyan bir düzenlemedir.

2007 yılından itibaren uygulanan mali tatil uygulaması, her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz (dahil) tarihleri arasındadır. 2025 yılında mali tatil uygulaması, 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlamıştır.

Ancak mali tatil uygulamasının kapsamı, tüm yükümlülükleri kapsamaz ve bazı özel bildirimler bu süreden istisna tutulur. Bu istisnalardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleridir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca iş kazası;

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle,

- Sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği zamanlarda,

- Emziren kadın çalışanların kullandığı süt izni sırasında,

- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinde ise “Meslek Hastalığı” hüküm altındadır.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Hem iş kazası hem de meslek hastalığı hallerinde işverenin 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapması zorunludur. Ancak ilgili 3 iş günlük süre iş kazası durumunda farklı, meslek hastalığı halinde farklı günden başlamaktadır.

2016/21 sayılı SGK genelgesi hükümlerine göre, iş kazası kazadan sonraki 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığı halinde ise, meslek hastalığının işveren tarafından öğrenildiğin günden başlayarak 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin mali tatil uygulamasından etkilenmediği göz ardı edilmemelidir. İşyerinde iş kazası yaşandığında veya meslek hastalığı tespiti gündeme geldiğinde söz konusu olduğunda yasal süreler dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle işverenlerin, mali tatil sürecince olası iş kazası veya meslek hastalığı bildirimlerini yapması gerekmektedir. Mali tatil süresinde de olsa iş kazası ve Meslek hastalığının bildirim süresine uymayan veya bildirim yapmayan işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.