THY’den evcil hayvan “Pet Lounge"

Minik dostlarımızı ve sahiplerini ilgilendiren müjdeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat verdi. Sosyal medya hesabından uçaklarda hayvanların taşınması ile ilgili kurallardan bahseden Bolat, “Business ya da Ekonomi fark etmez, kabinde hayvan dostlarımız belli kurallar içerisinde taşınıyor. Evcil hayvanınız ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kg’yi geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, hayvanınızı uçağın kabin bölümünde taşıyabiliyoruz. Detaylı açıklamalar için https://lnkd.in/dB5XsMV5 sayfamıza bakabilirsiniz.” hatırlatmasını yaptı.

‘PET LOUNGE’ geliyor

Bolat devamında ise şu müjdeyi verdi:

“Yeni haber ise şu: Bu kriterler üzerinde olan ve kabin içinde taşınması maalesef mümkün olmayan dostlarımız da dahil evcil hayvanlarınızın uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına IST havalimanımızda bir “PET LOUNGE” üzerinde çalışıyoruz. Bu sene içerisinde de tamamlanmasını hedefliyoruz.”