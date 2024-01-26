TL mevduat faizinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini dün açıkladı. Buan göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 11,3 milyar lira azalarak 15,415 trilyon liraya geriledi ve faizlerdeki düşüş de devam etti. Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,98 oldu. Öte yandan aynı haftada bankalardaki TL cinsi mevduat, yüzde 0,3 düşüşle 8,835 trilyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 210,10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177,34 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.

Merkez Bankası faiz artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün ocak ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini 250 baz puan artırarak, yüzde 45 seviyesine yükseltti. TCMB, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini bildirdi.