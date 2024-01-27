TMB Başkanı Erdal Eren, güven tazeledi

Türkiye Müteahhitler Birliği’nde (TMB) yapılan Genel Kurul'da, Birliğin yeni yönetimi belirlenirken Eren başkanlığa yeniden getirildi.

Seçimin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Eren, üyelerin hem oy birliğiyle hem de geçmiş dönemi ibra ederek kendisini yeni dönemde tekrar göreve seçtiklerine dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden dolayı yurt dışında biraz daha aktif olmaya karar verdiklerini ifade eden Eren, bir dönem işlerin durduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerin yeniden ısındığının altını çizdi.

Eren, "Suudi Arabistan özellikle çok büyük atılımın içinde. Prens Selman'ın 2030 vizyonu var. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapacak ülkesinde, bunun 1,4 trilyon dolarını 3 yıl içindeki inşaat olarak anlatıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a çok büyük aktiviteyle geçen yıl faaliyetlerimizi artırmaya başladık." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi

Eren, önemli bir pazar olan Irak'ta, geçen yıl kurulan hükümetle, bekleyen yatırımların başladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Bunların en önemlisi Basra Körfezi'nden Türkiye'nin sınırına kadar olan yaklaşık 12 bin kilometrelik bir demir yolu ve oto yolu ağı. Bunun çok stratejik bir önemi var. Bu yolun adı Kalkınma Yolu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bu projenin finansmanını sağlamayı Irak'a taahhüt ediyorlar. Bizim Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığımız çok yakından takip ediyor. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Kalkınma Yolu tamamlandığında Avrupa'dan bütün transit taşımacılığın Türkiye üzerinden demir yolu ve kara yoluyla geçip Irak'tan Basra Körfezi'ne gitmesi planlanıyor."

Eren, Kızıldeniz'de yaşanan gerilim nedeniyle deniz ticaretinin Ümit Burnu üzerinden Afrika kıtasının etrafından dolaşılarak yapıldığını hatırlatarak, "Çok ciddi bir maliyet farkı var. Bundan dolayı da bütün dünyanın ekonomisi etkileniyor. Bu yol (Kalkınma Yolu) o problemi de çözecek şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Türk mühendisleri ve müteahhitleri olarak geçen yılki Irak ziyaretlerinde projeyi aynı süre içinde bitireceklerini dile getirdiklerini aktaran Eren, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de hem demir yollarında hem yap-işlet-devret otoyollarda bunu başarmış durumdayız. Ümit ediyorum ki yakın zamanda hem Suudi Arabistan'da yılda yaklaşık 10 milyar dolar hem de Irak'ta, sadece Kalkınma Yolu Projesi değil, hastaneler, okullar ve birçok ihtiyaç var. Orada yaklaşık 10 milyar dolar iş yapabilme kapasitesi oluşturursak, orta vadede, 30 ila 50 milyar dolar civarında yurt dışında yeni iş hacmini her yıl alabiliriz."

Geçen yıl Suudi Arabistan'dan farklı alanlardan bakanların 6 kez Türkiye'ye geldiklerini belirten Eren, "Çok ciddi şekilde inşaatlara yeniden başlayacaklar. Türk firmalarını bekliyorlar. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde, bu görüşmelerin bir kısmı sözleşmeye bağlandı. Yaklaşık 2,7 milyar dolar sözleşmeyi imzaladık. Ama bunun yılda ortalama 10 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

"Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında rol alacağız"

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Eren, Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden imar edileceğini, bu süreçte Ukraynalı makamlarla sürekli temas içinde bulunduklarını bildirdi.

Eren, "Zaten Ukrayna'da, bazı üyelerimiz üzerinden, savaş devam ederken de şantiyelerimizi açtık. Ümit ediyorum ki, Ukrayna'da savaş bir an önce biterse hem Rusya'da pazarımız çok büyük, işlerimiz var hem de Ukrayna'nın yeniden yapılandırmasında rol alacağız." dedi.

"Kaynakçı, vinç, kepçe operatörü, kalıpçıya ihtiyacımız var"

Sektörlerdeki ara eleman sorununa da değinen Eren, bu sorunu sadece inşaat sektörünün değil, hizmet, turizm ve sanayi sektörünün de sürekli dile getirdiğini söyledi.

Şantiyelerde kaynakçı, vinç, kepçe operatörü, kalıpçıya ihtiyaç duyduklarını anlatan Eren, sözlerini şöyle tamamladı: "Sanat okullarının, meslek liselerinin sayısı artırılmalı. Bizim senede 3 milyon beyaz yakalıya, ülkemizin ekonomik gelişimi açısından ihtiyacımız yok. Ama 3 milyondan daha fazla mavi yakalıya ihtiyacımız var. Önümüzde kritik ve zor bir ekonomik dönem var. Maliye Bakanı'mız, Merkez Bankası Başkanı'mız bunları raporlarıyla anlatıyorlar."

Yeni yönetim kurulu belirlendi

Öte yandan 3 yıl görev yapacak TMB'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başar Arıoğlu, Ali Rıza Arslan, İhsan Çetinceviz, Müfit Eren, Deha Emral, Cahit Karakullukçu, Süheyla Çebi Karahan, Tevfik Öz, Erdem Tavas, Kartal Usluel, Murat Üstay ve Erdal Yenigün.